« Matière grise : Matériaux Réemploi Architecture » 2 rue de l’Ermitage Laval
« Matière grise : Matériaux Réemploi Architecture » 2 rue de l’Ermitage Laval vendredi 19 septembre 2025.
« Matière grise : Matériaux Réemploi Architecture » Vendredi 19 septembre, 10h00, 14h00 2 rue de l’Ermitage Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00
Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00
Exposition « Matière grise : Matériaux Réemploi Architecture »
2 rue de l’Ermitage 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Exposition « Matière grise : Matériaux Réemploi Architecture »