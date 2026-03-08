MATIÈRE GRYSE PAR LE COLLECTIF TRIG Béziers

MATIÈRE GRYSE PAR LE COLLECTIF TRIG

13 Boulevard Duguesclin Béziers Hérault

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Manel explore le cerveau pour comprendre les mots. Spectacle multimédia mêlant théâtre, musique et vidéo, avec une classe de CM2 en comité de pilotage.

Manel, une petite fille curieuse et originale, découvre qu’elle a des difficultés à lire et à écrire correctement, même si elle comprend parfaitement les mots.

Elle décide alors d’explorer le fonctionnement du cerveau humain.

À travers ce spectacle multimédia mêlant théâtre, musique et projections vidéo, nous invitons petits et grands à observer comment notre cerveau transforme les sons des mots en formes graphiques.

Une classe de CM2 participera comme Comité de Pilotage auprès de la compagnie en résidence, en partenariat avec l’Éducation Nationale.

À partir de 8 ans. .

13 Boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

Manel explores the brain to understand words. A multimedia show combining theater, music and video, with a CM2 class on the steering committee.

