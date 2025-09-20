Matières à bâtir Campus Versailles Versailles

Entrée libre

Tout public

Visites, démonstrations et initiations en continu

Dernière entrée 30 min avant la fermeture

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, le Campus Versailles se métamorphose en chantier de construction pour les curieux et les curieuses de tous âges.

Pour comprendre comment sont bâtis les monuments comme la Grande Écurie, 4 matériaux sont à l’honneur : 4 matériaux biosourcés aux usages millénaires et pourtant résolument contemporains : le bois, la pierre, la terre et la paille. Pendant deux jours, nous ouvrons les portes du Campus Versailles dans la Grande Écurie du Roi. Rencontrez des artisans et des apprentis qui partagent leurs savoir-faire et découvrez des métiers d’avenir.

Participez à l’atelier sensoriel d’Amàco pour comprendre en manipulant les étonnantes propriétés de la terre crue et des fibres végétales.

Avec les tailleurs de pierre de l’entreprise H. Chevalier, qui restaurent châteaux et cathédrales, maniez la massette et le ciseau pour sculpter la matière et révéler votre motif.

Découvrez les ingénieux assemblages bois traditionnels taillés à la main par un charpentier et les qualités méconnues de la paille, ressource locale et peu transformée, pour isoler les bâtiments.

Enfin, partez à la découverte de la Grande Écurie du Roi : les étudiants du Campus Versailles vous guident dans une visite insolite à travers les siècles de ce chef-d’œuvre architectural signé Mansart.

Campus Versailles Grande Écurie Château de Versailles – Avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France https://campusversailles.fr/campus-versailles/ Le Campus Versailles est un réseau et un lieu où découvrir, pratiquer et se former aux métiers du patrimoine et de l’artisanat.

Inauguré en 2021 au cœur de la Grande Écurie du château de Versailles, il intervient sur 5 filières d’excellence : métiers d’art, patrimoine bâti, horticulture et paysage, gastronomie et tourisme. Il a pour ambition de transmettre et enrichir les compétences et les savoir-faire au service d’une nouvelle génération d’artisans. Le Campus Versailles est situé dans la Grande Ecurie du Roi, en face du Château de Versailles. Il est accessible au 3 avenue Rockefeller.

