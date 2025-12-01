Matières à croyances de Juliette Miséréré Varennes-sous-Dun

Matières à croyances de Juliette Miséréré

L’artiste plasticienne oscille entre créations monumentales et miniatures. Et cela lui permet d’exprimer sa réflexion sur la place des objets investis de croyance, d’imaginaire, de symbolisme qui côtoie notre quotidien.

Elle s’interroge sur leur existence, leur influence et l’entropie qui les régies. Des objets traités découlent la technique utilisée, installation, photographie, dessin ou diorama. L’artiste intègre l’héritage artisanal de notre société à ses créations contemporaines pour sculpter sa vision artistique. .

