MATIÈRE(S) À HISTOIRE(S) – Agde, 6 juin 2025 07:00, Agde.

Hérault

MATIÈRE(S) À HISTOIRE(S) 1 Place Molière Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-06-06

Tiffany Vailier est une artiste qui propose des créations en papier, verre acrylique, bioplastique.

Elle développe alors un ensemble d’œuvres qui réunit dessin, peinture, sculpture,

gravure, collage, et installation immersive.

Vernissage jeudi 5 juin à 19h00

Il y a dans le travail de Tiffany Vailier un élan vital qui dépasse la figuration.

La légèreté apparente de la narration visuelle étudie en fait les forces structurantes qui caractérisent chaque personne et les liens qui les unissent ou les isolent ; traquant une forme de circulation entre les êtres et leur environnement ou sens large.

Artiste pluridisciplinaire et tête chercheuse, ses créations se déploient sans contrainte des genres, temporalité ou mediums du papier, au verre acrylique, jusqu’au présent bioplastique en n’attachant à faire coïncider son sujet avec les moyens de sa représentation.

Elle développe alors un ensemble d’œuvres qui réunit dessin, peinture, sculpture, gravure, collage, et installation immersive ; où on retrouve aussi bien des expériences de l’ordre de la chimie, des études anthropologiques ou naturalistes, que des créations fantasmées.

Vernissage jeudi 5 juin à 19h00 .

1 Place Molière

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 32 35 76

English : MATIÈRE(S) À HISTOIRE(S)

Tiffany Vailier is an artist who creates works in paper, acrylic glass and bioplastic.

She is developing a body of work that brings together drawing, painting, sculpture,

engraving, collage and immersive installation.

Opening Thursday 5 June at 7pm

German : MATIÈRE(S) À HISTOIRE(S)

Tiffany Vailier ist eine Künstlerin, die Kreationen aus Papier, Acrylglas und Bioplastik anbietet.

Sie entwickelt dann eine Reihe von Werken, die Zeichnung, Malerei, Skulptur,

Gravur, Collage und immersive Installation vereinen.

Vernissage Donnerstag,

5. Juni um 19.00 Uhr

Italiano :

Tiffany Vailier è un’artista che crea opere in carta, vetro acrilico e bioplastica.

Ha sviluppato un corpo di lavori che combina disegno, pittura, scultura, incisione, collage e installazione immersiva,

incisione, collage e installazione immersiva.

Inaugurazione giovedì 5 giugno alle 19.00

Espanol :

Tiffany Vailier es una artista que crea obras en papel, vidrio acrílico y bioplásticos.

Ha desarrollado una obra que combina dibujo, pintura, escultura, grabado, collage e instalación inmersiva,

grabado, collage e instalación inmersiva.

Inauguración el jueves 5 de junio a las 19.00 horas

L’événement MATIÈRE(S) À HISTOIRE(S) Agde a été mis à jour le 2025-05-23 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE