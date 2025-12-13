Matières en folies l’objet surprise Lisieux

Matières en folies l’objet surprise

38 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Après une petite découverte de l’exposition, amuse-toi à fabriquer un objet surprise qui viendra secouer tes sensations !

38 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr

English : Matières en folies l’objet surprise

After a short discovery of the exhibition, have fun making a surprise object that will shake your senses!

