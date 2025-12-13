Matières en folies l’objet surprise Lisieux
Matières en folies l’objet surprise
38 Boulevard Pasteur Lisieux
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14
Après une petite découverte de l’exposition, amuse-toi à fabriquer un objet surprise qui viendra secouer tes sensations !
38 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr
English : Matières en folies l’objet surprise
After a short discovery of the exhibition, have fun making a surprise object that will shake your senses!
