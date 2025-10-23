Matières et essences d’arbre locales Euville

Euville Meuse

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

2025-10-23

Venez à la découverte des arbres et façonnez une empreinte végétale.Tout public

Euville 55200 Meuse Grand Est +33 7 66 42 58 24 lescarrieresdeuville@euville.fr

English :

Come and discover trees and make a plant imprint.

German :

Entdecken Sie die Bäume und gestalten Sie einen pflanzlichen Fußabdruck.

Italiano :

Venite a scoprire gli alberi e a lasciare un’impronta vegetale.

Espanol :

Venga a descubrir los árboles y a dejar una huella vegetal.

L’événement Matières et essences d’arbre locales Euville a été mis à jour le 2025-10-16 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS