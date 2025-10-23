Matières et essences d’arbre locales Euville
Matières et essences d’arbre locales Euville jeudi 23 octobre 2025.
Matières et essences d’arbre locales
Euville Meuse
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Début : Jeudi Jeudi 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23 16:00:00
2025-10-23
Venez à la découverte des arbres et façonnez une empreinte végétale.Tout public
Euville 55200 Meuse Grand Est +33 7 66 42 58 24 lescarrieresdeuville@euville.fr
English :
Come and discover trees and make a plant imprint.
German :
Entdecken Sie die Bäume und gestalten Sie einen pflanzlichen Fußabdruck.
Italiano :
Venite a scoprire gli alberi e a lasciare un’impronta vegetale.
Espanol :
Venga a descubrir los árboles y a dejar una huella vegetal.
