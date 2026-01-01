Matières hybrides : la peinture à l’ère de l’augmentisme et de l’IA Maison de la Conversation Paris

Cette table ronde explore comment les technologies augmentant l’art — réalité augmentée, pigments intelligents, intelligence artificielle — transforment la matière picturale et redéfinissent les frontières entre art, science et perception.

Intervenants

Luis Meyer, SUN7, ABK, Etienne Mineur, Yuri Zupancic,

Collectif Continuum, Aurélien Guiho

Artistes exposants

Jacques Villeglé, ORLAN, Olga Kisseleva, Maurice Benayoun, Obvious,

Valentin Béchade, SUN7, ABK, Etienne Mineur, Yacine Aït Kaci,

Robin Champenois, Yuri Zupancic, Aurélien Guiho, Luis Meyer,

Jean-Claude Heudin, Kalon Glaz, Yann Minh

Expo d’art augmentiste et talks autour IA & création : nouvelles picturalités, co-création humain-machine, enjeux éthiques et esthétiques.

