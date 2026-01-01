Matières hybrides : la peinture à l’ère de l’augmentisme et de l’IA Maison de la Conversation Paris
Matières hybrides : la peinture à l’ère de l’augmentisme et de l’IA Maison de la Conversation Paris jeudi 15 janvier 2026.
Cette table ronde explore comment les technologies augmentant l’art — réalité augmentée, pigments intelligents, intelligence artificielle — transforment la matière picturale et redéfinissent les frontières entre art, science et perception.
Date
Jeudi 15 janvier 2026
Horaires
19h00 – 21h00
Tarif
Gratuit
Intervenants
Luis Meyer, SUN7, ABK, Etienne Mineur, Yuri Zupancic,
Collectif Continuum, Aurélien Guiho
Artistes exposants
Jacques Villeglé, ORLAN, Olga Kisseleva, Maurice Benayoun, Obvious,
Valentin Béchade, SUN7, ABK, Etienne Mineur, Yacine Aït Kaci,
Robin Champenois, Yuri Zupancic, Aurélien Guiho, Luis Meyer,
Jean-Claude Heudin, Kalon Glaz, Yann Minh
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Métro : 4 (Porte de Clignancourt), 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B — Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : 60 et 95 — René Binet
Instagram : @iciconversation
maisondelaconversation.org
Expo d’art augmentiste et talks autour IA & création : nouvelles picturalités, co-création humain-machine, enjeux éthiques et esthétiques.
Le jeudi 15 janvier 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-15T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-15T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-15T19:00:00+02:00_2026-01-15T21:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/matieres-hybrides-la-peinture-a-lere-de-laugmentisme-et-de-lia-tickets-1979742370724?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire