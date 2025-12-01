Matières premières Bœuf sur le Toit Lons-le-Saunier
Bœuf sur le Toit 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura
Début : 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11
Spectacle Dialogue avec les ferments par les Les Maisons de Louis Pasteur.
Suivi d’un apéro fermenté offert.
Gratuit, sur réservation. .
Bœuf sur le Toit 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté
