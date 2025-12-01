Matières premières Bœuf sur le Toit Lons-le-Saunier

Matières premières

Bœuf sur le Toit 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

Spectacle Dialogue avec les ferments par les Les Maisons de Louis Pasteur.

Suivi d’un apéro fermenté offert.

Gratuit, sur réservation. .

