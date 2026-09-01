Informations pratiques

Granville

Matières premières, manières de faire

Promenade du Plat Gousset Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 10:00:00

fin : 2026-09-29 19:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Venez à la rencontre de cinq artisans granvillais !

Cinq artisans, cinq matières : argile, cuir, fil, peinture, boutons, face au même défi : faire avec nos mains ce que les machines font en série.

Dans nos ateliers, nous façonnons des objets uniques : des vases, des sacs, des bijoux, des broches et tant d’autres œuvres… Venez découvrir notre travail et échanger avec nous !

Vous rencontrerez :

– DUNE, céramique

– ADDA, artiste peintre

– BOUTONS DU GRENIER, bijoux

– PETITE FRAPPE, maroquinerie

– DOZ, broches brodées et peintures

5 stands d’artisanat mais aussi des ateliers (fabrication de bijoux, challenge coloriage) ainsi qu’une démo de peinture en live.

HORAIRES :

Vendredi 25 septembre : 10 – 19h

Samedi 26 septembre : 10 – 21h

Dimanche 27 septembre : 10 – 19h

Lundi 28 septembre : 10 – 19h

Mardi 29 septembre : 10 – 19h

ENTREE GRATUITE .

Promenade du Plat Gousset Granville 50400 Manche Normandie +33 6 62 60 23 13 hello@petitefrappe.fr

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English : Matières premières, manières de faire

L’événement Matières premières, manières de faire Granville a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer