Matières premières, manières de faire Granville
vendredi 25 septembre 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Matières premières, manières de faire
Promenade du Plat Gousset Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 10:00:00
fin : 2026-09-29 19:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Venez à la rencontre de cinq artisans granvillais !
Cinq artisans, cinq matières : argile, cuir, fil, peinture, boutons, face au même défi : faire avec nos mains ce que les machines font en série.
Dans nos ateliers, nous façonnons des objets uniques : des vases, des sacs, des bijoux, des broches et tant d’autres œuvres… Venez découvrir notre travail et échanger avec nous !
Vous rencontrerez :
– DUNE, céramique
– ADDA, artiste peintre
– BOUTONS DU GRENIER, bijoux
– PETITE FRAPPE, maroquinerie
– DOZ, broches brodées et peintures
5 stands d’artisanat mais aussi des ateliers (fabrication de bijoux, challenge coloriage) ainsi qu’une démo de peinture en live.
HORAIRES :
Vendredi 25 septembre : 10 – 19h
Samedi 26 septembre : 10 – 21h
Dimanche 27 septembre : 10 – 19h
Lundi 28 septembre : 10 – 19h
Mardi 29 septembre : 10 – 19h
ENTREE GRATUITE .
Promenade du Plat Gousset Granville 50400 Manche Normandie +33 6 62 60 23 13 hello@petitefrappe.fr
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English : Matières premières, manières de faire
L’événement Matières premières, manières de faire Granville a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer
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