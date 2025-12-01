Matin boulotte & pelote à histoire Bazoges-en-Pareds Bazoges-en-Pareds
Bibliothèque Bazoges-en-Pareds Vendée
Venez en pyjama
Dès 6 ans
A la bibliothèque de Bazoges-en-Pareds .
Bibliothèque Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43
English :
Come in your pyjamas
German :
Kommen Sie im Pyjama
Italiano :
Vieni in pigiama
Espanol :
Ven en pijama
