Matin boulotte & pelote à histoire Bazoges-en-Pareds Bazoges-en-Pareds

Début : 2025-12-17 09:30:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Venez en pyjama

Dès 6 ans

A la bibliothèque de Bazoges-en-Pareds .

Bibliothèque Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43

English :

Come in your pyjamas

German :

Kommen Sie im Pyjama

Italiano :

Vieni in pigiama

Espanol :

Ven en pijama

