Matin boulotte & pelote à histoire La Tardière Terval
Matin boulotte & pelote à histoire La Tardière Terval mercredi 3 décembre 2025.
Matin boulotte & pelote à histoire La Tardière
2 rue du calvaire Terval Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 09:30:00
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Venez en pyjama
Dès 6 ans
A la bibliothèque de la Tardière .
2 rue du calvaire Terval 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43
English :
Come in your pyjamas
German :
Kommen Sie im Pyjama
Italiano :
Vieni in pigiama
Espanol :
Ven en pijama
L’événement Matin boulotte & pelote à histoire La Tardière Terval a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin