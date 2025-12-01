Matin boulotte & pelote à histoire Thouarsais Bouildroux Thouarsais-Bouildroux
Matin boulotte & pelote à histoire Thouarsais Bouildroux Thouarsais-Bouildroux samedi 13 décembre 2025.
Matin boulotte & pelote à histoire Thouarsais Bouildroux
Bibliothèque Thouarsais-Bouildroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Venez en pyjama
Dès 6 ans
A la bibliothèque de Thouarsais Bouildroux .
Bibliothèque Thouarsais-Bouildroux 85410 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43
English :
Come in your pyjamas
German :
Kommen Sie im Pyjama
Italiano :
Vieni in pigiama
Espanol :
Ven en pijama
L’événement Matin boulotte & pelote à histoire Thouarsais Bouildroux Thouarsais-Bouildroux a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin