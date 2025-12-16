Matin Brun, par Happy Culture ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 6 février 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Théâtre. La vie se déroule doucement. Jusqu’à ce qu’un jour, quelque chose change, insensiblement. Que ferait-on si une ombre s’étendait peu à peu sur un quotidien que l’on croyait immuable ?

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Happy Culture, pour « Matin Brun », une adaptation du roman de Franck Pavloff.

Avoir un bon copain. Promener son chien. Caresser son chat. La vie se déroule doucement. Jusqu’à ce qu’un jour, quelque chose change, insensiblement. Que ferait-on si une ombre s’étendait peu à peu sur un quotidien que l’on croyait immuable ? Au fil des scènes qui alternent rire et émotion, Alex et Charlie vont prendre conscience de ce qui a bouleversé leurs certitudes.

* Tarifs : 8 €. 5 €

* Durée : 1h

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Début : 2026-02-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T21:30:00.000+01:00

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/matin-brun-ven-6-fev-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



