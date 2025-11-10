Matin et soir Cie à demain mon amour / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval

Matin et soir Cie à demain mon amour / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval lundi 10 novembre 2025.

Matin et soir Cie à demain mon amour / Le Théâtre (PUPAZZI)

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-10 20:30:00

fin : 2025-11-10

2025-11-10

Marionnette

Par la grâce de la marionnette, une fresque intime et sensible sur notre rapport au temps.

Une île, un phare, une maison. Au pied de cette maison, une plage. Nathan a 40 ans et y a vu défiler son existence. Chaque jour, il vient y confier ses émotions à l’océan.

Par une succession de tableaux, de moments de vie, réels ou fantasmés, Matin et soir s’écrit comme un poème marionnettique sur le temps qui passe, un voyage doux et mélancolique à travers les âges de la vie d’un homme.

Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles,du 24 octobre au 15 novembre

• Lundi 10 novembre à 20h30

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 14 ans

• 9€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 6€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

