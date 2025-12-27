Matin et soir théâtre de marionnettes Auray

Matin et soir théâtre de marionnettes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Dans le cadre du Festival Méliscènes,

Dès 14 ans

Avec la compagnie A demain mon amour

Une île, un phare, une maison. Au pied de cette maison, une plage. Nathan a 40 ans et y a vu défiler son existence. Chaque jour, il vient confier ses émotions à l’océan. Par une succession de tableaux, de moments de vie, réels ou fantasmés.

Matin et Soir s’écrit comme un poème marionnettique sur le temps qui passe, un voyage doux et mélancolique à travers les âges de la vie d’un homme.

Après Fastoche, Pierre Tual crée un nouveau solo, entouré d’une dizaine de marionnettes à taille humaine, une fresque intime et sensible sur notre rapport au temps . .

100 place Gohlérez Auray 56400 Morbihan Bretagne

