Matin form’ CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay
Matin form’ CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay dimanche 11 janvier 2026.
Matin form’
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Une matinée pour découvrir l’aquabike en autonomie, à votre rythme et en toute simplicité. .
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Matin form’
L’événement Matin form’ Parthenay a été mis à jour le 2026-01-06 par CC Parthenay Gâtine