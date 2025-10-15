Matin gourmand — Petit déjeuner / Atelier jardinage —Union Saint-Jean Union Saint-Jean Bordeaux

Matin gourmand — Petit déjeuner / Atelier jardinage —Union Saint-Jean Mercredi 15 octobre, 09h00 Union Saint-Jean Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T09:00:00 – 2025-10-15T11:00:00

Fin : 2025-10-15T09:00:00 – 2025-10-15T11:00:00

Un réveil tout doux à l’Union Saint-Jean, c’est un petit déjeuner sympathique à base de produits locaux suivi d’un atelier jardinage avec l’expert Benjardin. Il vous initie aux plantes comestibles et nourricières avec la possibilité de ramener quelques spécimens chez vous pour sublimer vos plats.

Union Saint-Jean 97 Rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ville de Bordeaux — Festival Bon!