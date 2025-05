Matin HEC autour d’Olivier Blum – Directeur Général de Schneider Electric – Pavillon Vendôme Paris, 3 juin 2025, Paris.

Matin HEC autour d’Olivier Blum – Directeur Général de Schneider Electric Pavillon Vendôme Paris Mardi 3 juin, 08h15 sur inscription

Matin HEC autour d’Olivier Blum – Directeur Général de Schneider Electric

Olivier Blum est le Directeur Général de Schneider Electric depuis le 4 novembre 2024.

Olivier est membre du comité exécutif depuis 2014. Auparavant, il a dirigé l’activité Gestion de l’Energie sur tous les marchés finaux y compris les centres de données, après avoir piloté la stratégie et le développement durable de 2020 à 2022, où il a notamment guidé la stratégie du groupe, les fusions et acquisitions, le développement durable et l’assurance qualité.

De 2014 à 2020, Olivier a occupé le poste de directeur des ressources humaines chez Schneider Electric, où son leadership transformateur et son impact culturel lui ont valu d’être reconnu directeur des ressources humaines de l’année en France en 2019 par Cadremploi, Morgan Phillips Hudson, Le Figaro Décideurs, et Fyte.

Olivier a commencé sa carrière chez Schneider Electric en 1993 dans son pays d’origine, la France. Ces vingt dernières années, il a acquis une vaste expérience internationale, occupant des postes-clés de direction en Asie, notamment en tant que responsable régional de la stratégie pour la Chine, directeur général régional pour l’Inde, et vice-président exécutif de la division Home & Distribution à Hong Kong.

Il est membre non exécutif du conseil d’administration d’AVEVA Group PLC, où il occupe actuellement le poste de président du comité consultatif. Il est également administrateur indépendant de Keppel Corporation et membre de ses comités de durabilité et de sécurité depuis mai 2022.

Son engagement en faveur du développement durable a joué un rôle déterminant dans la réussite de Schneider Electric, nommée « World’s Most Sustainable Corporation » par Corporate Knights en 2021.

Olivier Blum est diplômé de l’École de Management de Grenoble, en France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-03T08:15:00.000+02:00

Fin : 2025-06-03T09:30:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/matin-hec-autour-d-olivier-blum-directeur-general-de-schneider-electric/2025/05/16/12575

Pavillon Vendôme 7 Place Vendôme 75001 Paris Quartier Vendôme Paris 75001 Paris