Matin HEC avec Sébastien Bazin, Président-Directeur Général Groupe Accor Hotel d’Evreux Paris

Matin HEC avec Sébastien Bazin, Président-Directeur Général Groupe Accor Hotel d’Evreux Paris mardi 14 octobre 2025.

Matin HEC avec Sébastien Bazin, Président-Directeur Général Groupe Accor Hotel d’Evreux Paris Mardi 14 octobre, 08h15 sur inscription

Matin HEC avec Sébastien Bazin, Président-Directeur Général Groupe Accor

Matin HEC avec Sébastien Bazin,

Président-Directeur Général Groupe Accor

Exceptionnellement le Matin se tiendra à

l’Hôtel d’Evreux, 19 place Vendôme, 75001 Paris

Après avoir occupé différentes fonctions pendant cinq ans dans le secteur de la finance à New York, San Francisco et Londres, Sébastien Bazin prend en 1990 la direction de la banque d’investissement Hottinguer Rivaud Finances, puis en 1992 la direction de la société Immobilière Hôtelière, en France. En 1997, il rejoint en tant que directeur général Europe la société d’investissement privée Colony Capital et mène de nombreuses opérations principalement dans le secteur de l’hôtellerie (La Générale des Eaux, Club Méditerranée, Lucien Barrière, Fairmont & Raffles, Buffalo Grill, Château Lascombes, Stadia Consulting, etc.).

Il rejoint le conseil d’administration de Accor en 2005. En 2006, Sébastien Bazin devient l’un des actionnaires du Paris Saint-Germain, via Colony Capital, puis en prend la présidence en 2009.

En août 2013, il met fin à tous ses mandats au sein de Colony Capital et est nommé Président-Directeur Général de Accor.

Sébastien Bazin est par ailleurs Président du Conseil d’administration de la Fondation Gustave Roussy depuis juillet 2023, membre du Conseil d’administration de GE depuis 2016 puis membre du board de GE Aerospace depuis avril 2024 et également membre du board RSTH – The Riyadh School of Tourism & Hospitality depuis août 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-14T08:15:00.000+02:00

Fin : 2025-10-14T09:30:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/matin-hec-avec-sebastien-bazin-president-directeur-general-groupe-accor/2025/09/24/12915

Hotel d’Evreux 19, Place Vendôme 75001 PARIS Quartier Vendôme Paris 75001 Paris