Matin rétro Médiathèque Louverné
Matin rétro Médiathèque Louverné samedi 21 mars 2026.
Matin rétro
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Replongez dans les années 90 avec la console Super NES sous sa forme mini. Mario, Zelda, Kirby… ils sont tous de la partie ! Avec un atelier pixel art en continue.
Tout public. Entrée libre. Plus d’informations au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr
English :
Take a trip back to the 90s with the Super NES console in mini form. Mario, Zelda, Kirby? they’re all there! With an ongoing pixel art workshop.
All ages. Free admission. Further information: 02 43 26 38 08 or mediatheque@louverne.fr
