MATIN TATIN Musée archéologique départemental Jublains 8 juillet 2025 10:00

Mayenne

MATIN TATIN Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-08-12 11:30:00

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

Cette année, Robert Tatin s’est invité dans les vitrines du musée archéologique de Jublains. Les œuvres de l’artiste mayennais, d’aspect primitif, brassent un imaginaire foisonnant dans lequel les Gaulois Diablintes cohabitent avec le footballeur Pelé, le dieu guarani Tupan et les esprits anciens.

Chaque mardi matin des vacances, les médiateurs du musée de Jublains vous invitent à découvrir un pan de l’œuvre de l’artiste céramique, mosaïque, encre de Chine, tissage… L’atelier se déclinera en plusieurs versions au cours de l’été.

Familles, individuels, enfants à partir de 7 ans

Sur réservation, places limitées .

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

This year, Robert Tatin invited himself into the showcases of the Jublains archaeological museum. The Mayenne artist?s primitive-looking works conjure up a rich imagination in which the Gaulish Diablintes cohabit with the footballer Pelé, the Guaraní god Tupan and ancient spirits.

German :

In diesem Jahr war Robert Tatin in den Vitrinen des Archäologischen Museums in Jublains zu Gast. Die primitiv anmutenden Werke des Künstlers aus Mayenne verbreiten eine überbordende Fantasie, in der die gallischen Diablinten mit dem Fußballspieler Pelé, dem Guarani-Gott Tupan und alten Geistern zusammenleben.

Italiano :

Quest’anno Robert Tatin ha invitato se stesso nelle vetrine del museo archeologico di Jublains. Le opere dall’aspetto primitivo dell’artista di Mayenne evocano un ricco immaginario in cui i Diablintes gallici convivono con il calciatore Pelé, il dio Guaraní Tupan e antichi spiriti.

Espanol :

Este año, Robert Tatin se ha invitado a sí mismo a las vitrinas del museo arqueológico de Jublains. Las obras de aspecto primitivo del artista de Mayenne evocan un rico imaginario en el que los Diablintes galos conviven con el futbolista Pelé, el dios guaraní Tupan y antiguos espíritus.

L’événement MATIN TATIN Jublains a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Mayenne Co