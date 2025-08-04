Matin Zen avec Quibtao qi gong, marches énergétiques, wuji bang Quiberon
Pointe du Conguel Quiberon Morbihan
Début : 2025-08-04 09:30:00
fin : 2025-08-04 12:30:00
2025-08-04 2025-08-26
Art de santé et de longévité, véritable méditation en mouvement, venez découvrir et pratiquer le qi gong avec Charlotte, sur la plage et face à l’océan.
Marches , échauffements, étirements et do in également au programme pour un cocktail d’énergie, de vitalité et de bien-être ! .
Pointe du Conguel Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 42 31
