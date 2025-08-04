Matin Zen avec Quibtao qi gong, marches énergétiques, wuji bang Quiberon

Matin Zen avec Quibtao qi gong, marches énergétiques, wuji bang Quiberon lundi 4 août 2025.

Matin Zen avec Quibtao qi gong, marches énergétiques, wuji bang

Pointe du Conguel Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-04 09:30:00
fin : 2025-08-04 12:30:00

Date(s) :
2025-08-04 2025-08-26

Art de santé et de longévité, véritable méditation en mouvement, venez découvrir et pratiquer le qi gong avec Charlotte, sur la plage et face à l’océan.

Marches , échauffements, étirements et do in également au programme pour un cocktail d’énergie, de vitalité et de bien-être !   .

Pointe du Conguel Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 42 31 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Matin Zen avec Quibtao qi gong, marches énergétiques, wuji bang Quiberon a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon