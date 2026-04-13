Matinale adhérents La Mêlée, rencontre club experts & café activateurs, La Cantine, Toulouse
Matinale adhérents La Mêlée, rencontre club experts & café activateurs, La Cantine, Toulouse vendredi 17 avril 2026.
Matinale adhérents La Mêlée, rencontre club experts & café activateurs Vendredi 17 avril, 08h30 La Cantine Haute-Garonne
Gratuit, sur inscription : https://lamelee.com/evenement/matinale-des-adherents-sante-numerique/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T08:30:00+02:00 – 2026-04-17T10:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T08:30:00+02:00 – 2026-04-17T10:30:00+02:00
Au programme de cette matinale :
• Réseautage & Business : Un temps d’interconnaissance pour échanger entre acteurs de l’écosystème.
• Table Ronde (45 min) : “Du catalogue de solutions à l’usage réel : comment réussir l’hybridation ?”
◦ Comment les pôles de santé expriment-ils leurs besoins numériques ?
◦ Quel rôle pour les grands groupes industriels dans l’adaptation aux spécificités du terrain ?
◦ Comment accompagner le passage à l’échelle (ramp-up) et le financement des start-ups innovantes ?
• Session Pitchs : Découvrez des solutions innovantes qui répondent aux enjeux de demain.
La Cantine 27 rue d’Aubuisson Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie
Une matinale de rencontres & échanges entre professionnels
La Mêlée
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