Matinale adhérents La Mêlée, rencontre club experts & café activateurs, La Cantine, Toulouse

Matinale adhérents La Mêlée, rencontre club experts & café activateurs Vendredi 17 avril, 08h30 La Cantine Haute-Garonne

Gratuit, sur inscription : https://lamelee.com/evenement/matinale-des-adherents-sante-numerique/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T08:30:00+02:00 – 2026-04-17T10:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T08:30:00+02:00 – 2026-04-17T10:30:00+02:00

Au programme de cette matinale :

• Réseautage & Business : Un temps d’interconnaissance pour échanger entre acteurs de l’écosystème.

• Table Ronde (45 min) : “Du catalogue de solutions à l’usage réel : comment réussir l’hybridation ?”

◦ Comment les pôles de santé expriment-ils leurs besoins numériques ?

◦ Quel rôle pour les grands groupes industriels dans l’adaptation aux spécificités du terrain ?

◦ Comment accompagner le passage à l’échelle (ramp-up) et le financement des start-ups innovantes ?

• Session Pitchs : Découvrez des solutions innovantes qui répondent aux enjeux de demain.

La Cantine 27 rue d’Aubuisson Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie

Une matinale de rencontres & échanges entre professionnels

La Mêlée