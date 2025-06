Matinale de la French Tech Pyrénées Adour Espace Robert Hossein Lourdes 8 juillet 2025 09:00

Hautes-Pyrénées

Matinale de la French Tech Pyrénées Adour Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-08 09:00:00

fin : 2025-07-08 12:00:00

2025-07-08

Mardi 8 juillet 2025 | De 9h à 12h

Espace Robert Hossein, 19 avenue Alexandre Marqui, 65100 Lourdes

Après le succès de la 1ère Matinale sur le Développement des ENR le 10 Avril 2025, la FTPA vous donne rendez-vous à Lourdes pour une matinale thématique dédiée au “Tourisme Durable” le mardi 8 juillet 2025 de 9h à 12h à l’espace Robert Hossein à Lourdes.

Un moment d’échange et d’inspiration autour du thème « l’innovation au service du tourisme durable », des solutions innovantes appliquées au secteur touristique, de la transition écologique dans les territoires à fort rayonnement, et de l’importance du numérique dans les nouvelles pratiques touristiques.

Événement co-organisé avec la ville de Lourdes et le Club Avenir Lourdes.

Une belle occasion de booster vos idées, rencontrer des acteurs engagés et faire rayonner notre territoire autrement !

Entrée gratuite pour tous, sur inscription uniquement via le lien ci-dessous.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@lafrenchtech-pyreneesadour.fr

English :

Tuesday, July 8, 2025 | 9am to 12pm

Espace Robert Hossein, 19 avenue Alexandre Marqui, 65100 Lourdes, France

After the success of the 1st Matinale on the Development of ENR on April 10, 2025, the FTPA invites you to Lourdes for a themed Matinale dedicated to « Sustainable Tourism » on Tuesday, July 8, 2025 from 9am to 12pm at the Espace Robert Hossein in Lourdes.

This will be a time for exchange and inspiration on the theme of « innovation at the service of sustainable tourism », innovative solutions applied to the tourism sector, the ecological transition in high-profile regions, and the importance of digital technology in new tourism practices.

Event co-organized with the city of Lourdes and Club Avenir Lourdes.

A great opportunity to boost your ideas, meet committed players and make our region shine in a new way!

Free entry for all, with registration only via the link below.

German :

Dienstag, 8. Juli 2025 | Von 9.00 bis 12.00 Uhr

Espace Robert Hossein, 19 avenue Alexandre Marqui, 65100 Lourdes

Nach dem Erfolg der ersten Matinee über die Entwicklung der erneuerbaren Energien am 10. April 2025 lädt die FTPA Sie am Dienstag, den 8. Juli 2025 von 9 bis 12 Uhr im Espace Robert Hossein in Lourdes zu einer thematischen Matinee über den « Nachhaltigen Tourismus » ein.

Das Thema lautet: « Innovation im Dienste des nachhaltigen Tourismus », innovative Lösungen für den Tourismussektor, ökologischer Wandel in Gebieten mit starker Ausstrahlung und die Bedeutung der Digitalisierung für neue Tourismuspraktiken.

Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der Stadt Lourdes und dem Club Avenir Lourdes organisiert.

Eine gute Gelegenheit, Ihre Ideen anzukurbeln, engagierte Akteure zu treffen und unsere Region auf andere Weise zum Strahlen zu bringen!

Freier Eintritt für alle, Anmeldung nur über den unten stehenden Link.

Italiano :

Martedì 8 luglio 2025 | 9.00-12.00

Espace Robert Hossein, 19 avenue Alexandre Marqui, 65100 Lourdes

Dopo il successo del 1° Matinale sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili del 10 aprile 2025, la FTPA è lieta di invitarvi a Lourdes per un Matinale tematico dedicato al « Turismo sostenibile » martedì 8 luglio 2025 dalle 9 alle 12 presso l’Espace Robert Hossein di Lourdes.

L’evento sarà un’occasione di discussione e ispirazione sul tema « innovazione per il turismo sostenibile », sulle soluzioni innovative applicate al settore turistico, sulla transizione ecologica in regioni di alto profilo e sull’importanza della tecnologia digitale nelle nuove pratiche turistiche.

Evento organizzato in collaborazione con la città di Lourdes e il Club Avenir Lourdes.

Una grande opportunità per stimolare le vostre idee, incontrare attori impegnati e promuovere la nostra regione in modo diverso!

Ingresso libero per tutti, con registrazione solo tramite il link sottostante.

Espanol :

Martes 8 de julio de 2025 | de 9.00 a 12.00 horas

Espace Robert Hossein, 19 avenue Alexandre Marqui, 65100 Lourdes

Tras el éxito de la 1ª Matinal sobre el Desarrollo de las energías renovables el 10 de abril de 2025, la FTPA se complace en invitarle a Lourdes a una Matinal temática dedicada al « Turismo sostenible » el martes 8 de julio de 2025 de 9:00 a 12:00 en el Espace Robert Hossein de Lourdes.

El evento será una oportunidad para el debate y la inspiración sobre el tema de la « innovación para el turismo sostenible », las soluciones innovadoras aplicadas al sector turístico, la transición ecológica en regiones de alto perfil y la importancia de la tecnología digital en las nuevas prácticas turísticas.

Evento coorganizado con la ciudad de Lourdes y el Club Avenir Lourdes.

Una gran oportunidad para impulsar sus ideas, conocer a actores comprometidos y promocionar nuestra región de una manera diferente

Entrada gratuita para todos, con inscripción únicamente a través del siguiente enlace.

