Matinale de la MANO spéciale aides aux départs en vacances Maison de quartier La Mano Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 09:30 – 11:00

Gratuit : non

Par la Ville de Nantes, Electric, l’Accoord, Vacances et FamillesUn temps convivial dans le cadre des « matinales de la MANO », spécial aides aux départs en vacances, où chacun présente les dispositifs de soutien aux familles.

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr



Afficher la carte du lieu Maison de quartier La Mano et trouvez le meilleur itinéraire

