MATINALE DE L’INDUSTRIE Agence AURAY Auray

MATINALE DE L’INDUSTRIE Mercredi 26 novembre, 08h30 Agence AURAY Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T08:30:00+01:00 – 2025-11-26T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-26T08:30:00+01:00 – 2025-11-26T11:30:00+01:00

Fabrik Emploi, coopérative d’emploi spécialisée dans l’industrie en Bretagne, tournée vers l’avenir, recrute pour ses entreprises Industrielles du Morbihan. Venez rencontrer les métiers de l’industrie avec Fabrik Emploi entre 9h30 et 12h30 à l’accueil de votre agence France travail pour découvrir des métiers, échanger, postuler… Venir avec votre CV à jour.

Temps d’échanges avec entretien individuel.

Agence AURAY 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/524365 »}]

Fabrik Emploi, coopérative d’emploi spécialisée dans l’industrie en Bretagne, tournée vers l’avenir, recrute pour ses entreprises Industrielles du Morbihan. La semaine de l’industrie Recrutement