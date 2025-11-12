Matinale de l’intérim édition Manpower Agence BREST IROISE Brest

Matinale de l’intérim édition Manpower Agence BREST IROISE Brest mercredi 12 novembre 2025.

Matinale de l’intérim édition Manpower Mercredi 12 novembre, 08h00 Agence BREST IROISE Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T08:00:00 – 2025-11-12T09:00:00

Fin : 2025-11-12T08:00:00 – 2025-11-12T09:00:00

Votre agence de Brest Iroise relance les rencontres avec les agences d’intérim. Pour ce retour, c’est l’agence Manpower qui ouvrira le bal. Venez rencontrer Manpower au plus proche de chez vous. Une focale sera également faite sur les métiers de l’industrie et de l’agroalimentaire qui recrutent : – Semaine de l’agroalimentaire du 3 au 7 novembre – Semaine de l’industrie du 17 au 21 novembre Vous pourrez également y échanger su vos recherches et sur les autres postes à pourvoir actuellement chez

Agence BREST IROISE 29200 Brest Brest 29238 Finistère Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/522151 »}]

Votre agence de Brest Iroise relance les rencontres avec les agences d’intérim. Pour ce retour, c’est l’agence Manpower qui ouvrira le bal. Venez rencontrer Manpower au plus proche de chez vous. La semaine de l’industrie agroalimentaire 1 jeune 1 solution