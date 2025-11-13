Matinale Découverte des métiers de l’industrie / de la maintenance industrielle Bry-sur-Marne – Agence Nogent-sur-Marne Bry-sur-Marne

Matinale Découverte des métiers de l’industrie / de la maintenance industrielle Jeudi 13 novembre, 08h00 Bry-sur-Marne – Agence Nogent-sur-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T12:00:00

Fin : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T12:00:00

Matinale « A la découverte de l’industrie », / des métiers de la maintenance industrielle

1H15 – Présentation du secteur de l’industrie, histoire et environnement, et de ses métiers – Présentation des métiers de la maintenance industrielle / ordonnancement / Opérateur de ligne – Témoignages des collaborateurs de l’entreprise 1H15 – Visite Ateliers et travaux pratiques : gamme de montage/Opérateurs de ligne/Maintenance 30mn – Orientation / formations 30mn – Débriefing

Bry-sur-Marne – Agence Nogent-sur-Marne 94360 Bry-sur-Marne Bry-sur-Marne 94360 Val-de-Marne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514964 »}]

Matinale « A la découverte de l’industrie », / des métiers de la maintenance industrielle La semaine de l’industrie Détection de potentiel