Matinale des Entreprises du Patrimoine Vivant en Région Centre-Val de Loire Le Village by CA Châteauroux Châteauroux

Matinale des Entreprises du Patrimoine Vivant en Région Centre-Val de Loire Vendredi 19 septembre, 08h30 Le Village by CA Châteauroux Indre

Participez à la Matinale des Entreprises du Patrimoine Vivant en Région Centre-Val de Loire – 19 septembre 2025

Organisée par le Village by CA Châteauroux en partenariat avec le Réseau Excellence EPV, la Matinale des EPV est le premier événement régional dédié à la valorisation des savoir-faire d’exception. Elle s’adresse aux entreprises labellisées EPV, mais aussi à celles en cours de labellisation ou souhaitant s’informer sur cette reconnaissance d’État.

Cette matinée vise à rassembler les acteurs du patrimoine vivant de la Région Centre-Val de Loire, à encourager les échanges de bonnes pratiques, à favoriser les synergies avec les institutions et à inspirer les professionnels autour des enjeux de transmission, d’innovation et de rayonnement du label.

Au programme de cette rencontre :

• Une conférence d’ouverture sur les enjeux du patrimoine vivant et les perspectives qu’offre le label EPV ;

• Une table ronde avec des témoignages d’entrepreneurs engagés ;

• Des interventions de start-up, en lien avec les métiers d’excellence ;

• Un mini-salon des savoir-faire : un espace d’exposition et de rencontre entre EPV, partenaires institutionnels et acteurs de l’accompagnement à la labellisation.

Cet événement est soutenu par la présence d’acteurs du label EPV et du développement économique régional :

• Le Réseau Excellence EPV, représenté par son Président Tristan De Witte• Dev’up Centre-Val de Loire, l’Agence Régionale de Développement Economique ;

• La CMA Centre-Val de Loire et la CCI de l’Indre• L’Agence de l’Attractivite de l’Indre• La société SGS, organisme en charge de la gestion du label EPV ;

• Le MEDEF de l’Indre.

Nous vous invitons à confirmer votre présence via le formulaire ci-dessous. Vous pourrez notamment préciser le nombre de participants de votre entreprise, ainsi que votre souhait (ou non) de tenir un stand au sein du mini-salon.

https://forms.gle/YPVnfafYYURRX3Lc6

Nous serons ravis de vous y accueillir et de faire rayonner ensemble les savoir-faire d’excellence de notre région.

Le Village by CA Châteauroux 1 All. de l'Ordre National du Mérite, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

Une matinale dédiée aux Entreprises du Patrimoine Vivant pour faire rayonner vos savoir-faire d’excellence qui s’adresse aux entreprises en renouvellement et candidats potentiels.

Le Village by CA Châteauroux