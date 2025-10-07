Matinale Intérim – Temporis BTP Caen Agence MONDEVILLE Mondeville

Matinale Intérim – Temporis BTP Caen Agence MONDEVILLE Mondeville mardi 7 octobre 2025.

Matinale Intérim – Temporis BTP Caen Mardi 7 octobre, 09h00 Agence MONDEVILLE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-07T09:00 – 2025-10-07T11:00

Fin : 2025-10-07T09:00 – 2025-10-07T11:00

Temporis BTP (Agence spécialisée Bâtiment – Travaux Publics) Caen, agence d’emploi (Intérim et CDD/CDI) sera présente à l’agence France Travail de Mondeville le mardi 7 octobre prochain pour accueillir les demandeurs d’emploi intéressés pour découvrir leurs offres d’emploi, échanger avec un collaborateur de l’agence, poser des questions et éventuellement programmer une inscription …

Présentez vous entre 9h00 et 11h00 en zone d’accueil de l’agence France Travail de Mondeville, muni-e d’un CV actualisé pour rencontrer l’interlocuteur de l’agence Temporis BTP de Caen.

Agence MONDEVILLE 14120 Mondeville Mondeville 14120 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/485677 »}]

Temporis BTP (Agence spécialisée Bâtiment – Travaux Publics) Caen, agence d’emploi (Intérim et CDD/CDI) sera présente à l’agence France Travail de Mondeville le mardi 7 octobre prochain pour accue… Job dating La semaine du BTP