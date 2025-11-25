Matinale rencontre pôle formation UIMM Agence LANESTER Lanester

Matinale rencontre pôle formation UIMM Mardi 25 novembre, 08h30 Agence LANESTER Morbihan

Venez à la rencontre et à la découverte de l’organisme de formation de l’Union de l’industrie et de la Métallurgie (UIMM) Mme Sophie Aparici, Conseillère Alternance au Pôle formation UIMM de Lorient sera présente pour échanger sur les formations en lien avec les métiers de l’industrie : -Travail des métaux : soudure, tuyauterie, chaudronnerie, construction navale, outillage usinage -Maintenance industrielle et Électrotechnique -Conduite de lignes -Peinture industrielle -Robotique et automatisme

