Matinales de la création et reprises d’entreprises en Othe Armance Aix-Villemaur-Pâlis

Matinales de la création et reprises d’entreprises en Othe Armance Aix-Villemaur-Pâlis mercredi 8 octobre 2025.

Matinales de la création et reprises d’entreprises en Othe Armance

1 Pl. de l’Hôtel de Ville Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 09:00:00

fin : 2025-10-08 12:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Mercredi 8 octobre AIX-EN-OTHE Matinales de la création et reprises d’entreprises en Othe Armance. De 9h à 12h à la mairie d’Aix-en-Othe.

Envie d’entreprendre ? Venez découvrir le Parcours créateur avec les experts de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, France Travail et le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne.

Inscription obligatoire +33 (0)6 08 09 31 71 .

1 Pl. de l’Hôtel de Ville Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 08 09 31 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Matinales de la création et reprises d’entreprises en Othe Armance Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance