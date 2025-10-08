Matinales de la création et reprises d’entreprises en Othe Armance Aix-Villemaur-Pâlis
1 Pl. de l’Hôtel de Ville Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Début : 2025-10-08 09:00:00
fin : 2025-10-08 12:00:00
2025-10-08
Mercredi 8 octobre AIX-EN-OTHE Matinales de la création et reprises d’entreprises en Othe Armance. De 9h à 12h à la mairie d’Aix-en-Othe.
Envie d’entreprendre ? Venez découvrir le Parcours créateur avec les experts de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, France Travail et le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne.
Inscription obligatoire +33 (0)6 08 09 31 71 .
1 Pl. de l’Hôtel de Ville Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 08 09 31 71
L'événement Matinales de la création et reprises d'entreprises en Othe Armance Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-09-09