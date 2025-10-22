Matinales de la création et reprises d’entreprises en Othe Armance Chaource

41 Rue Dite Grande Rue Chaource Aube

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

Mercredi 22 octobre CHAOURCE Matinales de la création et reprises d’entreprises en Othe Armance. De 9h à 12h à la mairie de Chaource.

Envie d’entreprendre ? Venez découvrir le Parcours créateur avec les experts de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, France Travail et le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne.

Inscription obligatoire +33 (0)6 08 09 31 71 .

41 Rue Dite Grande Rue Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 08 09 31 71

