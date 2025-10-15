Matinales de la création et reprises d’entreprises en Othe Armance Ervy-le-Châtel

Square Druot Ervy-le-Châtel Aube

Début : 2025-10-15 09:00:00

fin : 2025-10-15 12:00:00

Mercredi 15 octobre ERVY-LE-CHATEL Matinales de la création et reprises d’entreprises en Othe Armance. De 9h à 12h à la salle Cassemiche d’Ervy-le-Châtel.

Envie d’entreprendre ? Venez découvrir le Parcours créateur avec les experts de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, France Travail et le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne.

Inscription obligatoire +33 (0)6 08 09 31 71 .

Square Druot Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 6 08 09 31 71

