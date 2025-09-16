Matinée Ateliers « L’amour du Non-Risque » Maison de la Conversation Paris

Matinée Ateliers « L’amour du Non-Risque » Maison de la Conversation Paris mardi 16 septembre 2025.

Le 16 septembre 2025, rejoignez-nous à La Maison de la Conversation (Paris 18e) pour une journée de formation et de prévention dédiée aux créateurs d’entreprise, organisée par PIE, Entrepreneurs de la Cité et l’association Crésus

Au programme :

Matinée ouverte à tous

– « Les 4 métiers de l’entrepreneur » – animée par PIE

Atelier sur sur le pilotage de mon temps et de mes énergies au service de mon entreprise, en travaillant sur les 4 éléments clés du pilotage de l’entreprise : argent, compétences, temps, énergie-motivation.

– « Les risques de l’entreprise » – animée par Entrepreneurs de la Cité

Présentation des différents risques qui peuvent survenir lorsque l’on est chef d’entreprise : risques du local (vol, dégât des eaux …), litige avec ses clients, ses fournisseurs, problèmes de santé… la formation a pour objectif de balayer les risques qui touchent l’activité professionnelle (beaucoup d’exemples sont donnés) afin que le créateur puisse mettre en face les solutions assurantielles qui vont pérenniser cette activité en cas de sinistre..

Inscrivez-vous via Pousses.fr (module d’inscription en bas à droite de la page).

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par email avec le lieu de l’atelier.

En cas de difficultés, contactez Louise (l.lagadec@pie.paris).

Journée prévention entrepreneurs le 16 septembre à Paris : ateliers pilotage, énergies et gestion des risques.

Le mardi 16 septembre 2025

de 09h00 à 12h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-16T12:00:00+02:00

fin : 2025-09-16T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-16T09:00:00+02:00_2025-09-16T12:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://pousses.fr/node/107540 communication@maisondelaconversation.org