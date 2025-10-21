Matinée au Haras Place du Champ de Foire Lamballe-Armor
Matinée au Haras Place du Champ de Foire Lamballe-Armor mardi 21 octobre 2025.
Matinée au Haras
Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-21 11:00:00
fin : 2025-10-21 12:30:00
2025-10-21
Les enfants se mettront, le temps d’une matinée, dans la peau d’un palefrenier soigneur et apprendront à s’occuper de la cavalerie pédagogique (ânes et poneys).
Au programme pansage, sortie des animaux et soins, ateliers ludiques…
Inscription obligatoire par téléphone ou à l’accueil du Haras Bureau d’Informations Touristiques de Lamballe.
Rendez-vous 15 min avant le début de l’activité pour l’accueil. .
Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98
