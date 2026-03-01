Matinée Auvergnate aligot saucisse Hauterives

Matinée Auvergnate aligot saucisse Hauterives dimanche 15 mars 2026.

Matinée Auvergnate aligot saucisse

Gymnase Hauterives Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

la part

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 12:00:00

Date(s) :
2026-03-15

Avis aux gourmands la matinée aligot est de retour !
Pensez à réserver.
Gymnase Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 59 30 65  hauterives.basket@gmail.com

English :

Food lovers take note: the aligot morning is back!
Don’t forget to book.

L’événement Matinée Auvergnate aligot saucisse Hauterives a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

