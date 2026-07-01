AGENDA · Allériot
Matinée beach-party Allériot
jeudi 9 juillet 2026 · Allériot
Informations pratiques
Allériot
Matinée beach-party
Route de Dôle Allériot Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 11:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Matinée beach-party. Ouvert aux assistantes maternelles et familles. Inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .
Route de Dôle Allériot 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34
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English : Matinée beach-party
L’événement Matinée beach-party Allériot a été mis à jour le 2026-06-29 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III