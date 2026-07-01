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AGENDA · Allériot

Matinée beach-party Allériot

jeudi 9 juillet 2026 · Allériot

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Route de Dôle
Ville
71380 Allériot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Allériot

Matinée beach-party

Route de Dôle Allériot Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 11:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Matinée beach-party. Ouvert aux assistantes maternelles et familles. Inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34.   .

Route de Dôle Allériot 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34 

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English : Matinée beach-party

L’événement Matinée beach-party Allériot a été mis à jour le 2026-06-29 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III