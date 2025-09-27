Matinée Bébé Bouqine spéciale « Latulu ? » Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves

La médiathèque propose une matinée lecture pour les petits (0-6 ans) animée par Julie de Liratouva.

Ce sera l’occasion de découvir le nouveau livret Latulu ?, une sélection d’albums et coups de cœur des assistantes maternelles.

Ouvert à tous sans inscritption

Et à 11h, pot amical pour célébrer la sortie du livret « Latulu ? » .

Place d’Auvelais Médiathèque Municipale Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 60 42

