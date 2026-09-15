Matinée bébés chanteurs Médiathèque Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Matinée bébés chanteurs

Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-06 10:00:00

fin : 2027-04-06 10:45:00

Date(s) :

2027-04-06

La médiathèque accueille les tout-petits et leurs accompagnants pour des matinées placées sous le signe du chant !

Par Les p’tites cigales.

10 enfants maximum.

Sans inscription (dans la limite des capacités d’accueil). .

Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

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English :

L’événement Matinée bébés chanteurs Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme