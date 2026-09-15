UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Lunaire

Matinée bébés chanteurs Médiathèque Saint-Lunaire

mardi 6 avril 2027 · Médiathèque · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
mardi 6 avril 2027
Fin
mardi 6 avril 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
75 Boulevard des Cap Horniers
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Matinée bébés chanteurs

Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-06 10:00:00
fin : 2027-04-06 10:45:00

Date(s) :
2027-04-06

La médiathèque accueille les tout-petits et leurs accompagnants pour des matinées placées sous le signe du chant !

Par Les p’tites cigales.

10 enfants maximum.
Sans inscription (dans la limite des capacités d’accueil).   .

Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Matinée bébés chanteurs Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)