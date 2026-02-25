Matinée bébés nageurs Aquanacre Douvres-la-Délivrande

Matinée bébés nageurs

3 ateliers au programme familiarisation à l’eau, ostéopathe & kinésithérapeute, massage & réflexologie. Réservation à l’accueil du centre

Offrez à votre bébé une matinée de découvertes et de bien-être à partager en famille, avec maman et papa.

3 ateliers au programme

• Familiarisation à l’eau

• Ostéopathe & kinésithérapeute

• Massage & réflexologie

Une photographe sera présente pour capturer ces précieux moments.

Un temps de découverte, de détente et de lien en famille ??

Places limitées, pensez à réserver à l’accueil du centre !

On a hâte de vous accueillir pour ce beau moment de partage .

English :

3 workshops on the program: water familiarization, osteopath & physiotherapist, massage & reflexology. Reservations at center reception

