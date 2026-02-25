Matinée bébés nageurs Aquanacre Douvres-la-Délivrande
Matinée bébés nageurs Aquanacre Douvres-la-Délivrande samedi 4 avril 2026.
Matinée bébés nageurs
Aquanacre 1 ALLEE DU TEMPS LIBRE Douvres-la-Délivrande Calvados
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
3 ateliers au programme familiarisation à l’eau, ostéopathe & kinésithérapeute, massage & réflexologie. Réservation à l’accueil du centre
Matinée Bébés Nageurs
Offrez à votre bébé une matinée de découvertes et de bien-être à partager en famille, avec maman et papa.
3 ateliers au programme
• Familiarisation à l’eau
• Ostéopathe & kinésithérapeute
• Massage & réflexologie
Une photographe sera présente pour capturer ces précieux moments.
Un temps de découverte, de détente et de lien en famille ??
Places limitées, pensez à réserver à l’accueil du centre !
On a hâte de vous accueillir pour ce beau moment de partage .
Aquanacre 1 ALLEE DU TEMPS LIBRE Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 25 35 60 contact@aquanacre.fr
English :
3 workshops on the program: water familiarization, osteopath & physiotherapist, massage & reflexology. Reservations at center reception
