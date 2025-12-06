Matinée Bien Etre Studio 70 Chalon-sur-Saône
Matinée Bien Etre Studio 70 Chalon-sur-Saône samedi 6 décembre 2025.
Matinée Bien Etre
Studio 70 3bis Rue de Lyon Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2025-12-06
Laissez-vous aller l’espace d’une matinée, en venant vivre une expérience de détente, de découverte de soi, de plaisir, d’apaisement.
4 praticiens seront présents pour vous faire découvrir leurs pratiques au court d’ateliers ludiques, sensoriels et relaxants.
L’occasion pour vous d’ouvrir votre spiritualité et de vivre
– différentes polarités émotionnelle avec Alexandre Mazué,
– la découverte des 13 mères originelles avec Luce Cassina,
– les voyages intérieurs Magi&volution avec Maïté Payet & Raphaël Durand .
Studio 70 3bis Rue de Lyon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 78 90 70 contact@bulle-de-soi.org
