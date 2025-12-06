Matinée Bien Etre Studio 70 Chalon-sur-Saône

Matinée Bien Etre

Studio 70 3bis Rue de Lyon Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Laissez-vous aller l’espace d’une matinée, en venant vivre une expérience de détente, de découverte de soi, de plaisir, d’apaisement.

4 praticiens seront présents pour vous faire découvrir leurs pratiques au court d’ateliers ludiques, sensoriels et relaxants.

L’occasion pour vous d’ouvrir votre spiritualité et de vivre

– différentes polarités émotionnelle avec Alexandre Mazué,

– la découverte des 13 mères originelles avec Luce Cassina,

– les voyages intérieurs Magi&volution avec Maïté Payet & Raphaël Durand .

Studio 70 3bis Rue de Lyon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

