Matinée bien-être Rue de Ménez Plenn La Forêt-Fouesnant

Matinée bien-être

Rue de Ménez Plenn Espace Menez Plenn La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2025-11-09 09:30:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Matinée bien-être avec Stéphanie et Céline se cocooner avant l’hiver entre yoga, relaxation et automassages énergétiques.

9h30-10h00 Taping corporel avec Céline de Holistic’ment Votre suivi d’automassages des méridiens énergétiques.

10h00-11h30 Yoga doux et apaisant pour délier le corps et calmer l’esprit suivi d’une relaxation guidée avec une respiration consciente pour un vrai moment de bien-être.

Une pause healthy sera offerte pour compléter ce doux moment. .

+33 6 18 11 08 62

