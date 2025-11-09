Matinée bien-être Rue de Ménez Plenn La Forêt-Fouesnant
Matinée bien-être
Rue de Ménez Plenn Espace Menez Plenn La Forêt-Fouesnant Finistère
Début : 2025-11-09 09:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Matinée bien-être avec Stéphanie et Céline se cocooner avant l’hiver entre yoga, relaxation et automassages énergétiques.
9h30-10h00 Taping corporel avec Céline de Holistic’ment Votre suivi d’automassages des méridiens énergétiques.
10h00-11h30 Yoga doux et apaisant pour délier le corps et calmer l’esprit suivi d’une relaxation guidée avec une respiration consciente pour un vrai moment de bien-être.
Une pause healthy sera offerte pour compléter ce doux moment. .
Rue de Ménez Plenn Espace Menez Plenn La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 18 11 08 62
