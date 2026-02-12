Matinée bien-être L’Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre
Matinée bien-être L’Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre dimanche 22 mars 2026.
Matinée bien-être
L’Ecolien 15 rue de la mairie Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Venez passer un moment convivial, de relaxation, lors d’une matinée bien-être à l’Ecolien, avec divers ateliers.
Inscription sur lecolien.79@gmail.com ou au 06.28.75.60.57. .
L’Ecolien 15 rue de la mairie Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 75 60 57 lecolien.79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Matinée bien-être
L’événement Matinée bien-être Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Bocage Bressuirais