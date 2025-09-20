Matinée bien-être Route du Radôme Pleumeur-Bodou
Matinée bien-être Route du Radôme Pleumeur-Bodou samedi 20 septembre 2025.
Matinée bien-être
Route du Radôme Pôle Phoenix, Bât B2 Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 12:45:00
Nous sommes ravies de vous inviter à découvrir les bienfaits apaisants du Reiki et de la réflexologie plantaire. .
Route du Radôme Pôle Phoenix, Bât B2 Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 98 06 62
