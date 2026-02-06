MATINÉE BIEN-ÊTRE Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins
MATINÉE BIEN-ÊTRE Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins dimanche 1 mars 2026.
MATINÉE BIEN-ÊTRE
Parc d’Activités de la Guerche Aquajade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Venez profiter d’un temps de calme, de détente et d’harmonie.
1 soin de 30 min de sonothérapie et harmonisation des chakras + 1 entrée piscine/sauna/hammam pour 32,55 € personne.
Inscription à l’accueil de votre centre aquatique. .
Parc d’Activités de la Guerche Aquajade Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 99 70 aquajade@vert-marine.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement MATINÉE BIEN-ÊTRE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Saint Brevin