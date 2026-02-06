MATINÉE BIEN-ÊTRE Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

MATINÉE BIEN-ÊTRE

Parc d’Activités de la Guerche Aquajade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Venez profiter d’un temps de calme, de détente et d’harmonie.

1 soin de 30 min de sonothérapie et harmonisation des chakras + 1 entrée piscine/sauna/hammam pour 32,55 € personne.

Inscription à l’accueil de votre centre aquatique. .

Parc d’Activités de la Guerche Aquajade Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 99 70 aquajade@vert-marine.com

