MATINÉE BIEN-ÊTRE SPÉCIALE FÊTE DES MÈRES – Le Burgaud, 25 mai 2025

Haute-Garonne

MATINÉE BIEN-ÊTRE SPÉCIALE FÊTE DES MÈRES CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date :

2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Venez découvrir ou offrir le massage assis, à l’occasion de la fête des mères !

Une séance de 20 minutes sur chaise ergonomique vous permet de découvrir le massage assis, un moyen rapide et efficace pour détendre les muscles du dos, du cou et des bras. 20 .

CAFÉ DU BURGAUD

Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 9 50 91 59 47 melissa.bernard@laposte.net

English :

Come and discover or give the gift of seated massage on Mother’s Day!

German :

Entdecken oder verschenken Sie die Sitzmassage zum Muttertag!

Italiano :

Venite a scoprire o a regalare il massaggio seduti per la Festa della Mamma!

Espanol :

¡Venga y descubra o regale un masaje sentado el Día de la Madre!

