Matinée boudin & caillettes Saint-Uze

Matinée boudin & caillettes Saint-Uze dimanche 18 janvier 2026.

Matinée boudin & caillettes

Place de l’Eglise Saint-Uze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 09:00:00
fin : 2026-01-18 12:00:00

Date(s) :
2026-01-18

Réservation conseillée. Buvette sur place.
  .

Place de l’Eglise Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 84 47 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reservations recommended. Refreshments on site.

L’événement Matinée boudin & caillettes Saint-Uze a été mis à jour le 2026-01-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche