Matinée Boudin Stade Châtillon-Saint-Jean
Matinée Boudin Stade Châtillon-Saint-Jean dimanche 8 mars 2026.
Matinée Boudin
Stade Route de Parnans Châtillon-Saint-Jean Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Le Rc Chatillon organise une vente de boudins, caillettes,saucisses d’herbes et couenne, pâtés et saucisses à cuire.
Sur réservation
.
Stade Route de Parnans Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 58 27 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rc Chatillon organizes a sale of boudins, caillettes, herb and rind sausages, pâtés and cooked sausages.
Reservations required
L’événement Matinée Boudin Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-03-02 par Valence Romans Tourisme