Matinée Boudin Stade Châtillon-Saint-Jean

Matinée Boudin

Stade Route de Parnans Châtillon-Saint-Jean Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le Rc Chatillon organise une vente de boudins, caillettes,saucisses d’herbes et couenne, pâtés et saucisses à cuire.

Sur réservation

.

Stade Route de Parnans Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 58 27 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rc Chatillon organizes a sale of boudins, caillettes, herb and rind sausages, pâtés and cooked sausages.

Reservations required

L’événement Matinée Boudin Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-03-02 par Valence Romans Tourisme